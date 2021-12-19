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18 декабря

Задержан подозревамый в убийстве двух женщин на юге Москвы

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин в квартире дома на Каширском шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлию Иванову. "В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, и он задержан", – заявила Иванова. Она уточнила, что в ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 декабря, в квартире жилого дома на Каширском шоссе. Там были обнаружены тела двух женщин с множественными травмами головы. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования.

Опубликовано видео с места двойного убийства в Москве
Фото: Москва24Москва24
Криминал,Громкие уголовные дела ,Убийство ,Юлий Иванов,СКР,АГН "Москва",
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