Раскрыты подробности убийства бизнесмена в Новой Москве

На теле 63-летнего бизнесмена, убитого и подожженного неизвестными в Новой Москве, обнаружили характерные ранения. По данным РЕН ТВ, преступники перед смертью мужчины проломили ему голову и изрезали.

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Родственники погибшего утверждают, что у него не было врагов. Они раскрыли некоторые подробности из жизни мужчины. Известно, что до нападения он не высказывал беспокойства. Утром он созванивался с родными, и они не заметили в его поведении ничего необычного.

В августе текущего года у бизнесмена умерла жена. Постоянно он проживал в Москве, но иногда приезжал в загородный дом. Жилье в Новой Москве было оформлено на тещу. Предполагается, что жилплощадь могла стать мотивом преступления.