В России отмечается День работника органов безопасности. Дату отмечают уже более четверти века. Это профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО, внешней разведки, всех спецслужб. Именно они отвечают за внешнюю и внутреннюю безопасность нашего государства. Только за 11 месяцев нынешнего года было предотвращено свыше 60 преступлений террористической направленности, об этом в своем поздравительном обращении рассказал Владимир Путин. Глава государства поблагодарил ветеранов спецслужб за достойно выполненную работу, а перед действующими сотрудниками поставил приоритетные задачи.