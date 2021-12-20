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51 минуту назад

В России отмечается День работника органов безопасности

В России отмечается День работника органов безопасности. Дату отмечают уже более четверти века. Это профессиональный праздник сотрудников ФСБ, ФСО, внешней разведки, всех спецслужб. Именно они отвечают за внешнюю и внутреннюю безопасность нашего государства. Только за 11 месяцев нынешнего года было предотвращено свыше 60 преступлений террористической направленности, об этом в своем поздравительном обращении рассказал Владимир Путин. Глава государства поблагодарил ветеранов спецслужб за достойно выполненную работу, а перед действующими сотрудниками поставил приоритетные задачи.

Криминал,Безопасность,Владимир Путин,Федеральная служба охраны,ФСБ,
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