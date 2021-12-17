Капитана полиции задержали с наркотиками в кармане

В центре Екатеринбурга сотрудники Федеральной службы безопасности задержали капитана полиции с наркотиками, сообщает kp.ru. По информации издания, у полицейского были несколько граммов мефедрона. Спецоперацию провели у жилого дома на улице Репина.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Между тем начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опроверг информацию о том, что инцидент связан с наркотиками. Он сообщил, что задержанного сотрудника полиции подозревают в превышении должностных полномочий, в настоящее время он находится под стражей. По данному факту ведется служебная проверка, собранные материалы направлены в следственное подразделение.