В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
16 минут назад

ФСБ задержала капитана полиции Екатеринбурга с наркотиками в кармане

В центре Екатеринбурга сотрудники Федеральной службы безопасности задержали капитана полиции с наркотиками, сообщает kp.ru. По информации издания, у полицейского были несколько граммов мефедрона. Спецоперацию провели у жилого дома на улице Репина.

Капитана полиции задержали с наркотиками в кармане
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Между тем начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опроверг информацию о том, что инцидент связан с наркотиками. Он сообщил, что задержанного сотрудника полиции подозревают в превышении должностных полномочий, в настоящее время он находится под стражей. По данному факту ведется служебная проверка, собранные материалы направлены в следственное подразделение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейский делал закладки для повышения раскрываемости преступлений. По данным источника, полицейского подозревают в том, что он приобретал в интернете наркотики, а потом задерживал тех, кто за ними приходил.

Криминал,Происшествия,Валерий Горелых,ФСБ,МВД,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители