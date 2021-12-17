В Санкт-Петербурге девушка впала в кому после того, как ей показали приемы самбо

В Санкт-Петербурге девушка попала в кому после того, как друг показал ей приемы самбо, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местное управление МВД.

Молодой человек в доме на проспекте Испытателей травмировал свою подругу, когда показывал ей приемы самбо. В результате девушка потеряла сознание.

Потерпевшую доставили в больницу в состоянии клинической смерти, сейчас она находится в коме.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».