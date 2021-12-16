Что случилось с вором, похитившим бриллианты Брежневой

Богатые и влиятельные тоже плачут. И тоже становятся жертвами преступлений, а уж махинаций и хищений – тем более. Вот только облеченные властью потерпевшие имеют больше возможностей привлечь нарушителей собственных интересов, в том числе имущественных, к суровой ответственности. В частности, Андрею Курдяеву, обокравшему «советскую принцессу», Галину Брежневу, не посчастливилось в буквальном смысле до смерти.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Что произошло?

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Незадолго до злосчастных событий щипач Андрей Курдяев познакомился в Сосновом Бору с 18-летней дочерью высокопоставленного функционера Госплана СССР, Ингой Соловей. Курдяев, продемонстрировав девушке свою феноменальную гибкость, соврал ей, что его, такого уникального, преследуют враги, дабы воспользоваться его сверхспособностями. О подлинном роде своих занятий находчивый воришка, понятно, распространяться не мог, поэтому представился артистом цирка.

Инга без памяти влюбилась в оригинального паренька – и между ними завязались романтические отношения. Курдяев водил свою новую пассию по ресторанам и валютным барам. А однажды продемонстрировал чудеса «артистического» профессионализма: изъял из кармана сидевшего рядом посетителя толстый бумажник, забрал несколько купюр – и вернул бумажник так, что потерпевший ничего не заметил.

Такой фортель не только не отторгнул дочь крупного советского чиновника, но и, как ни странно, еще больше расположил ее к Курдяеву. Соловей решила ввести возлюбленного в свой круг, в который «простые смертные» никак попасть не могли.

28 июля 1981 года Андрей и Инга посетили так называемый «ночник», или ночную вечеринку, на котором расслаблялась советская элита. Мероприятие проходило в усадьбе Архангельское Московской области.

В числе приглашенных значилась и Галина Леонидовна Брежнева – дочь Генерального секретаря ЦК КПСС. Она вообще любила посещать разного рода светские тусовки с обилием роскоши. А на этот раз и вовсе решила перещеголять всех – и надела бриллиантовую брошь из Гохрана СССР, то бишь из Алмазного фонда. Переплюнуть «советскую принцессу» никто не мог. Но это же обстоятельство дало возможность Курдяеву как следует поживиться.

Приятное времяпрепровождение… Музыка и танцы… Разгоряченные спиртным «мажоры» и «мажорки», увешанные драгоценностями… Что еще нужно карманнику для воровского счастья?

Незваного гостя кто-то не заметил, а кто-то принял за своего. Но вскоре у гостей на вечеринке стали пропадать ценные вещи. Среди пропавших «безделиц» оказалась и брошь, которую Галина Леонидовна «взяла напрокат» в Гохране.

Персонал гостиницы, в которой происходило гуляние, был тут же поднят на ноги и обшарил все углы. В результате был обнаружено тело зарезанного мужчины. Убитым оказался вор в законе по кличке Коля Босяк: четырежды судимый, 20 лет проведший в местах лишения свободы. Версию о том, что именно он причастен к краже, правоохранители отмели тут же, а вот к Инге с ее новым и странным приятелем пригляделись повнимательнее.

Тут же было возбуждено уголовное дело – и, в связи со значимостью похищенного и с личностью одной из потерпевших, оперативно-следственные мероприятия провели в авральном режиме.[С-BLOCK]

Кем был Андрей Курдяев, и что с ним в итоге случилось?

Андрей Леонидович Курдяев появился на свет в 1962 году в Киеве – в семье циркового артиста Леонида Курдяева. С пяти лет папа обучал сына всевозможным трюкам и акробатическим элементам, видимо, готовя чадо к артистическому поприщу.

Маленький Андрей оказался способным учеником: от рождения он был чрезвычайно гибок, подвижен и смекалист. Вот только талант не удалось направить в должное русло. В 1974 году Леонид Курдяев при выполнении трюка получил тяжелую травму позвоночника – и сын остался без родительского присмотра. Его домом стала улица.

Местная дворовая шпана тут же взяла талантливого пацана в оборот. А в скором времени его заприметил известный киевский карманник по прозвищу «Леня Смык». Криминальный авторитет принялся обучать «молодое дарование» азам воровского дела, а вскоре ученик превзошел своего учителя.

В тот день, когда была совершена кража броши из Гохрана, Инга и Андрей вели себя довольно-таки странно, и это подметили некоторые гуляющие. Парочка танцевала как-то угловато, то и дело задевая других танцующих. Следствие быстро пришло к выводу о том, что к пропаже драгоценностей напрямую причастны Соловей и Курдяев.

За домом дочери советского номенклатурщика установили наблюдение – и спустя три недели обнаружили, что к ней наведывается странная на вид девушка. Решили брать. «Странная девушка» оказалась переодетым парнем – Андреем Курдяевым. При задержании вор оказал сопротивление, ранив ножом одного из сотрудников милиции, но преступника все равно скрутили и заковали в наручники.

Курдяева держали в Бутырской тюрьме, в одиночной камере. Судьба похищенной броши осталась неизвестной: на допросе щипач молчал. Позже следователь Аркадий Чернов сообщил, что Курдяев выглядел крайне запуганным – и, видимо, боялся давать показания.

Спустя две недели после задержания и ареста, при утреннем обходе воришка был обнаружен висящим в петле в одиночной камере. Юноше было 19 лет. А у Инги Соловей вскоре после этого случился выкидыш.