Актрису и модель Таню Мендоса убили в Мексике

Неизвестные в мексиканском городе Куэрнавака застрелили актрису и модель Таню Мендоса на футбольном стадионе, где играл ее сын.

По данным полиции, Мендоса вечером 14 декабря отвела ребенка на городской стадион для занятий футболом. В какой-то момент к ней приблизились двое людей на мотоцикле, один из которых выстрелили в 42-летнюю актрису. Она скончалась от полученных огнестрельных ранений, а злоумышленники скрылись, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание AS Mexico.

Мендоса прославилась благодаря участию в многочисленных фильмах, посвященных теме организованной преступности. Например, она сыграла главную роль в картине «Настоящая королева юга» по роману Адельфо Эрнандеса.