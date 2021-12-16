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11 часов назад

Актрису и модель Таню Мендоса убили в Мексике

Неизвестные в мексиканском городе Куэрнавака застрелили актрису и модель Таню Мендоса на футбольном стадионе, где играл ее сын.

По данным полиции, Мендоса вечером 14 декабря отвела ребенка на городской стадион для занятий футболом. В какой-то момент к ней приблизились двое людей на мотоцикле, один из которых выстрелили в 42-летнюю актрису. Она скончалась от полученных огнестрельных ранений, а злоумышленники скрылись, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание AS Mexico.

Мендоса прославилась благодаря участию в многочисленных фильмах, посвященных теме организованной преступности. Например, она сыграла главную роль в картине «Настоящая королева юга» по роману Адельфо Эрнандеса.

Согласно данным портала Infobae, актриса была связана с лидером наркокартеля Артуро Бельтраном Лейва. Якобы она не раз публиковала фото мужчины в соцсетях, называя его «братишкой». В 2009 году Лейва был убит в Куэрнаваке.

Криминал,РИА Новости,
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