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13 часов назад

Как «Мисс Россию» погубила связь с бандитом

16-летняя Саша Петрова из Чебоксар мечтала стать врачом и спасать человеческие жизни. В 1996 она решила принять участие в конкурсе красоты «Мисс Россия», где совершенно неожиданно для себя одержала победу. Вчерашняя школьница обошла 40 соперниц из разных городов страны. Девушка буквально за один день стала знаменитостью и окунулась в светскую жизнь. Александра участвовала в ток-шоу, ее приглашали на фотосессии и модные показы. Она снималась в рекламе и путешествовала по России и миру.

16-летняя Саша Петрова из Чебоксар мечтала стать врачом и спасать человеческие жизни. В 1996 она решила принять участие в конкурсе красоты «Мисс Россия», где совершенно неожиданно для себя одержала победу
1/13 16-летняя Саша Петрова из Чебоксар мечтала стать врачом и спасать человеческие жизни. В 1996 она решила принять участие в конкурсе красоты «Мисс Россия», где совершенно неожиданно для себя одержала победу
Фото: ТАСС
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Вчерашняя школьница обошла 40 соперниц из разных городов страны
2/13 Вчерашняя школьница обошла 40 соперниц из разных городов страны
Фото: ТАСС
Девушка буквально за один день стала знаменитостью и окунулась в светскую жизнь. Александра участвовала в ток-шоу, ее приглашали на фотосессии и модные показы. Она снималась в рекламе и путешествовала по России и миру
3/13 Девушка буквально за один день стала знаменитостью и окунулась в светскую жизнь. Александра участвовала в ток-шоу, ее приглашали на фотосессии и модные показы. Она снималась в рекламе и путешествовала по России и миру
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте
В 1999 году Александра приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Несмотря на то, что победа досталась другой девушке, на россиянку обратили внимание несколько зарубежных модельных агентств
4/13 В 1999 году Александра приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Несмотря на то, что победа досталась другой девушке, на россиянку обратили внимание несколько зарубежных модельных агентств
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте
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У Петровой был отличный шанс остаться в США и сделать там карьеру супермодели. Но Саша отвергла все предложения и вернулась в Россию, в родные Чебоксары
5/13 У Петровой был отличный шанс остаться в США и сделать там карьеру супермодели. Но Саша отвергла все предложения и вернулась в Россию, в родные Чебоксары
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте
Там она познакомилась с предпринимателем Константином Чувилиным, который по сути был криминальным авторитетом и занимался рэкетом
6/13 Там она познакомилась с предпринимателем Константином Чувилиным, который по сути был криминальным авторитетом и занимался рэкетом
Фото: BigPicture.ru
Вежливый и интеллигентный в обычной жизни Чувилин осыпал первую красавицу России дорогими подарками. Он был на 15 лет старше Александры и умел ухаживать за девушками
7/13 Вежливый и интеллигентный в обычной жизни Чувилин осыпал первую красавицу России дорогими подарками. Он был на 15 лет старше Александры и умел ухаживать за девушками
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте
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В конце концов, Петрова приняла предложение бизнесмена и стала его гражданской женой
8/13 В конце концов, Петрова приняла предложение бизнесмена и стала его гражданской женой
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте
Пара начала жить вместе в роскошных апартаментах в самом центре города
9/13 Пара начала жить вместе в роскошных апартаментах в самом центре города
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте
16 сентября 2000 года, когда Александра, Константин и его друг, директор чебоксарского рынка Радик Ахметов, подошли к дверям квартиры, раздалась автоматная очередь
10/13 16 сентября 2000 года, когда Александра, Константин и его друг, директор чебоксарского рынка Радик Ахметов, подошли к дверям квартиры, раздалась автоматная очередь
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте
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Чувилин погиб сразу, а Петрову и Ахметова подстрелили в тот момент, когда они пытались убежать
11/13 Чувилин погиб сразу, а Петрову и Ахметова подстрелили в тот момент, когда они пытались убежать
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте
Пуля отрикошетила от стены и попала девушке в затылок. Девушка скончалась по дороге в больницу
12/13 Пуля отрикошетила от стены и попала девушке в затылок. Девушка скончалась по дороге в больницу
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте
До своего 20-летия «Мисс Россия – 1996» не дожила всего два дня
13/13 До своего 20-летия «Мисс Россия – 1996» не дожила всего два дня
Фото: Сообщество Alexandra Petrova***ШУРОЧКА ПЕТРОВА*МИСС РОССИЯ во Вконтакте

В 1999 году Александра приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Несмотря на то, что победа досталась другой девушке, на россиянку обратили внимание несколько зарубежных модельных агентств. У Петровой был отличный шанс остаться в США и сделать там карьеру супермодели. Но Саша отвергла все предложения и вернулась в Россию, в родные Чебоксары.

Там она познакомилась с предпринимателем Константином Чувилиным, который по сути был криминальным авторитетом и занимался рэкетом. Вежливый и интеллигентный в обычной жизни Чувилин осыпал первую красавицу России дорогими подарками. Он был на 15 лет старше Александры и умел ухаживать за девушками.

В конце концов, Петрова приняла предложение бизнесмена и стала его гражданской женой. Пара начала жить вместе в роскошных апартаментах в самом центре города. 16 сентября 2000 года, когда Александра, Константин и его друг, директор чебоксарского рынка Радик Ахметов, подошли к дверям квартиры, раздалась автоматная очередь. Чувилин погиб сразу, а Петрову и Ахметова подстрелили в тот момент, когда они пытались убежать. Пуля отрикошетила от стены и попала девушке в затылок. Девушка скончалась по дороге в больницу. До своего 20-летия «Мисс Россия – 1996» не дожила всего два дня.

Криминал,Фото,Радик Ахметов,
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