Как «Мисс Россию» погубила связь с бандитом

16-летняя Саша Петрова из Чебоксар мечтала стать врачом и спасать человеческие жизни. В 1996 она решила принять участие в конкурсе красоты «Мисс Россия», где совершенно неожиданно для себя одержала победу. Вчерашняя школьница обошла 40 соперниц из разных городов страны. Девушка буквально за один день стала знаменитостью и окунулась в светскую жизнь. Александра участвовала в ток-шоу, ее приглашали на фотосессии и модные показы. Она снималась в рекламе и путешествовала по России и миру.

В 1999 году Александра приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Несмотря на то, что победа досталась другой девушке, на россиянку обратили внимание несколько зарубежных модельных агентств. У Петровой был отличный шанс остаться в США и сделать там карьеру супермодели. Но Саша отвергла все предложения и вернулась в Россию, в родные Чебоксары.

Там она познакомилась с предпринимателем Константином Чувилиным, который по сути был криминальным авторитетом и занимался рэкетом. Вежливый и интеллигентный в обычной жизни Чувилин осыпал первую красавицу России дорогими подарками. Он был на 15 лет старше Александры и умел ухаживать за девушками.