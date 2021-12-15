СКР показал видео задержания владельца шахты «Листвяжная»

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео задержания собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и троих его подчиненных. Следователи просят суд арестовать четверых задержанных по делу о взрыве на «Листвяжной». В результате трагедии погиб 51 человек, еще 106 — пострадали.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Следствие обвиняет основного собственника шахты, главу совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева в злоупотреблении полномочиями в компании, повлекшем тяжкие последствия. Гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Все задержанные не признали вину на допросе. «В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СКР.

По делу о взрыве на шахте к ответственности привлекают еще пять фигурантов — директора «Листвяжной» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, начальник участка Сергея Герасименка, а также главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Их обвиняют в халатности, а также нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Взрыв и задымление произошли в «Листвяжной» утром 25 ноября. В момент происшествия на объекте находились 285 человек, большую часть из них удалось спасти. Пострадали 106 человек. Изначально МЧС сообщало о 52 погибших, но позже спасатели нашли еще одного выжившего — своего коллегу Александра Заковряшина.

Президент России Владимир Путин 2 декабря заявил, что причина трагедии в Кузбассе —недостаточный контроль безопасности как со стороны руководства шахты, так и со стороны инспекторов Ростехнадзора. Он отметил, что в шахте была большая загазованность метаном, но должностные лица не обращали на это внимание.