В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
15 часов назад

Омичка, на которую напал незнакомец, а потом съел ее украшения, рассказала, как все произошло (Видео)

Это происшествие случилось утром 9 декабря, 42-летний житель Ленинского округа постучался в дом на ул. 1-й Майкопской с целью грабежа. Дверь ему открыла ранее незнакомая 27-летняя девушка, при этом она держала на руках 3-месячную дочку.

Омичка, на которую напал незнакомец, а потом съел ее украшения, рассказала, как все произошло (Видео)
Фото: Новый ОмскНовый Омск

Мужчина схватил ее за волосы и вывел во двор, потом повалил на землю, снял золотые украшения и скрылся. Он проглотил украденное, чтобы спрятать — золото пришлось доставать медикам.

Подробностями произошедшего поделились в пресс-службе полиции. Потерпевшая рассказала, что приехала в дом своей матери, чтобы протопить печь.

Когда незнакомец толкнул ее на землю, сначала он снял сережки, потом забрал у нее из рук малышку, подняв за капюшон. Мать, испугавшись за дочку, выхватила ребенка из рук нападавшего, затем преступник снял с нее цепочку, попытался снять с пальца кольцо, но женщина укусила его за палец, и тогда он убежал. После того, как ее ограбили, он забежала к соседям и уже оттуда позвонила в полицию.

Узнать, где скрывается преступник, удалось кинологу ЦКС регионального УМВД Александру Борисову, он обнаружил под забором вязаную шапку, след по ней взяла его служебная собака Пандора, она привела полицейского к частному дому, откуда выглянул мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. Подозреваемый убежал в дом, но был задержан. Перед этим он успел проглотить похищенные украшения, заявив, что продал их, однако обман не удался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», сумма ущерба составила 28 тыс. рублей. Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, незаконный оборот наркотических средств и насильственные действия сексуального характера.

Криминал,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители