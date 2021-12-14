Омичка, на которую напал незнакомец, а потом съел ее украшения, рассказала, как все произошло (Видео)

Это происшествие случилось утром 9 декабря, 42-летний житель Ленинского округа постучался в дом на ул. 1-й Майкопской с целью грабежа. Дверь ему открыла ранее незнакомая 27-летняя девушка, при этом она держала на руках 3-месячную дочку.

Фото: Новый Омск Новый Омск

Мужчина схватил ее за волосы и вывел во двор, потом повалил на землю, снял золотые украшения и скрылся. Он проглотил украденное, чтобы спрятать — золото пришлось доставать медикам.

Подробностями произошедшего поделились в пресс-службе полиции. Потерпевшая рассказала, что приехала в дом своей матери, чтобы протопить печь.

Когда незнакомец толкнул ее на землю, сначала он снял сережки, потом забрал у нее из рук малышку, подняв за капюшон. Мать, испугавшись за дочку, выхватила ребенка из рук нападавшего, затем преступник снял с нее цепочку, попытался снять с пальца кольцо, но женщина укусила его за палец, и тогда он убежал. После того, как ее ограбили, он забежала к соседям и уже оттуда позвонила в полицию.

Узнать, где скрывается преступник, удалось кинологу ЦКС регионального УМВД Александру Борисову, он обнаружил под забором вязаную шапку, след по ней взяла его служебная собака Пандора, она привела полицейского к частному дому, откуда выглянул мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. Подозреваемый убежал в дом, но был задержан. Перед этим он успел проглотить похищенные украшения, заявив, что продал их, однако обман не удался.