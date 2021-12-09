Момент избиения 69-летнего экс-заместителя министра энергетики России Леонида Тропко в Москве попал на запись камеры видеонаблюдения. На него напал молодой друг актера Алексея Панина Глеб Нейжмак-Иорданский.

На кадрах видно, что между мужчинами начинается словесная перепалка, после чего Нейжмак-Иорданский бросается на пенсионера, сбивает его с ног и спотыкается сам. После этого молодой человек вскакивает и продолжает избивать пожилого соседа.