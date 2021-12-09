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9 часов назад

Бывшего главу Федерации вольной борьбы арестовали по делу о двойном убийстве

Бывшего главу Федерации вольной борьбы арестовали по делу о двойном убийстве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал экс-главу региональной Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу по делу о двойном убийстве в 1993 году. Об этом в четверг, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городских судов.

Вместе с ним по делу проходят еще двое фигурантов: директор компании «Восход Нева» Владимир Карпинский и глава компании «Мейджик Меню» Анатолий Мотыль. Свою вину Кулибаба отрицает. Защита подозреваемого считает, что у следствия отсутствуют доказательства вины их подзащитного.

По данным следствия, преступление, в котором подозревается Кулибаба, было совершено 16 августа 1993 года. В тот день во дворе дома номер 16 на улице Фрунзе были убиты предприниматель Игорь Савин (известный в криминальных кругах как Кувалда) и сотрудник правоохранительных органов Кирилл Угольников. Как считают следователи, мотивом убийства был передел сфер влияния в преступной группировке.

7 декабря сообщалось, что экс-президента Федерации вольной борьбы Петербурга задержали и увезли на допрос в рамках нераскрытого дела.

Криминал,Кирилл Угольников,Игорь Савин,МВД,Lenta.ru,
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