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11 минут назад

Кассир банка скрылась, похитив более 20 млн рублей в Ачинске

В городе Ачинске Красноярского края было совершено присвоение крупной суммы средств, принадлежащих финансовой организации. Как установили полицейские, к похищению денег оказалась причастна женщина, работавшая в данной организации кассиром.

Кассир банка скрылась, похитив более 20 млн рублей в Ачинске
Фото:  pexels.com pexels.com

В настоящее время подозреваемая находится в розыске. Согласно сообщению матери возможной преступницы, в настоящий момент женщина пропала.

Согласно сведениям главного управления МВД по региону, у финансового учреждения были украдены 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов, а также 49,2 тысячи евро. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет тюремного заключения.

Криминал,Происшествия,
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