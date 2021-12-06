Адвокат заявил об отсутствии подвижек в плане обмена Бута и Ярошенко

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Подвижек в плане перевода в Россию осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко нет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС их адвокат Алексей Тарасов.

"Движения в плане перевода и обмена, к сожалению, нет", - сказал он.

Тарасов добавил, что у него нет информации о том, что судьба Бута и Ярошенко будет обсуждаться на предстоящей во вторник видеоконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. "К сожалению, у меня такой информации нет, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я не вижу предпосылок того, что будут обсуждаться какие-то вопросы касательно моих клиентов. Если эта тема будет поднята, конечно, мы будем только приветствовать".

Как сообщил на прошлой неделе помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин и Байден могут обсудить широкий круг тем, в том числе внутриукраинский кризис, ситуации в Афганистане, Иране, Ливии, речь также может пойти и о положении дел в Сирии. Отдельное внимание будет уделено вопросам двусторонней повестки. Посол России в США Анатолий Антонов, говоря о возможном эффекте от саммита, отмечал, что беседа президентов России и США будет способствовать "успокоению обстановки" в Европе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, заявляла, что Байден намерен на переговорах с Путиным сосредоточиться на теме Украины. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, лидер Соединенных Штатов также заявит о настрое Вашингтона на стабильные отношения с Москвой.