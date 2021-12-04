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12 минут назад

Юрист предупредил россиян о новых мошенничествах с вакцинацией

Мошенники высылают россиянам, вакцинированным от коронавируса, информацию о выплате пособий за прохождение иммунизации, а затем узнают реквизиты банковского счета и списывают деньги, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Мошенники придумали рабочую схему с вакцинацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, злоумышленники ориентируются на пожилых граждан. Им в соцсети с аккаунта знакомого человека, который перед этим был взломан, приходит сообщение о том, что человеку, как прошедшему вакцинацию от коронавируса, полагается денежная компенсация.

«Далее идет работа по выяснению банковских данных и списание всех имеющихся средств у потерпевшего», — предупредил эксперт. Он советует сохранять бдительность и не сообщать финансовую информацию незнакомым лицам. Если возникли вопросы и подозрение, то необходимо позвонить на горячую линию региональных штабов по борьбе с COVID-19.

Ранее стало известно о том, что в даркнете и в мессенджере Telegram продают базу данных российских граждан, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и ПРЦ-тесты. В них содержатся паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства. Около тысячи строк обойдутся покупателю в 8,5 тысяч рублей.

Криминал,Общество,Иван Соловьев,
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