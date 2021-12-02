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10 часов назад

Адвокат: суд заменил Соболь условное наказание на реальное

Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы экс-юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признаная экстремистской и запрещённая в РФ организация) Любови Соболь, заявил, что Симоновский суд Москвы заменил его клиентке условные исправительные работы на реальные, сообщает РИА Новости. «Яростного критика Кремля» Навального включили в список Bloomberg «50 людей года» В суде пояснили, что представление о замене условного наказания на реальные подал начальник филиала №15 УИИ УФСИН по Москве, по причине не исполнения Соболь возложенных на неё обязанностей. К тому же, она отсутствует по месту жительства, её местонахождение неизвестно. Ранее суд признал Соболь виновной по статье «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия» и приговорил её к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также ей также назначили испытательный срок — один год.

Адвокат: суд заменил Соболь условное наказание на реальное
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Криминал,Любовь Соболь,Владимир Воронин,Фонд борьбы с коррупцией,Bloomberg,РИА Новости,
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