Жительница Башкирии призналась в убийстве мужа спустя много лет

Жительница Зианчуринского района республики Башкортостан призналась в убийстве собственного супруга спустя девять лет после событий.

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На протяжении девяти лет супруга погибшего держалась версии, что муж просто ударился и умер. Однако спустя девять лет она рассказала подробности того вечера, передает издание «Зианчуринские зори» со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.

По версии следствия, конфликт между супругами произошел во время распития спиртных напитков. Подозреваемая нанесла супругу несколько ударов поленом по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а его супруга вернулась домой и легла спать.

На данным момент с подозреваемой проводятся первоначальные следственные действия, а также решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу. Женщине грозит статья «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, девять лет назад в бане одного из зианчуринских сел был обнаружен 52-летний мужчина с черепно-мозговой травмой. Тело нашла его дочь. На тот момент его жена утверждала, что они с дочерью спали дома и ничего не слышали. Других свидетелей найти не удалось, в следствие чего преступление осталось нераскрытым.