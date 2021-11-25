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Жительница Башкирии призналась в убийстве мужа спустя много лет

Деловая газета "Взгляд"
44 минуты назад

Жительница Зианчуринского района республики Башкортостан призналась в убийстве собственного супруга спустя девять лет после событий.

Жительница Башкирии призналась в убийстве мужа спустя много лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На протяжении девяти лет супруга погибшего держалась версии, что муж просто ударился и умер. Однако спустя девять лет она рассказала подробности того вечера, передает издание «Зианчуринские зори» со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.

По версии следствия, конфликт между супругами произошел во время распития спиртных напитков. Подозреваемая нанесла супругу несколько ударов поленом по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а его супруга вернулась домой и легла спать.

На данным момент с подозреваемой проводятся первоначальные следственные действия, а также решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу. Женщине грозит статья «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, девять лет назад в бане одного из зианчуринских сел был обнаружен 52-летний мужчина с черепно-мозговой травмой. Тело нашла его дочь. На тот момент его жена утверждала, что они с дочерью спали дома и ничего не слышали. Других свидетелей найти не удалось, в следствие чего преступление осталось нераскрытым.

В октябре этого года в деревне Десна в Новой Москве в бане было найдено тело зарезанного 73-летнего мужчины, им оказался бывший замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрей Новосельцев.

Криминал,Происшествия,МВД,
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