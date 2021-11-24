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"Ъ": по подозрению в коррупции арестован начальник полигона Капустин Яр Олег Кислов

Газета.Ruиещё 4
11 часов назад

Начальника Государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр, генерал-майора Олега Кислова отправили под домашний арест по подозрению в коррупции. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В публикации отмечается, что Кислов стал обвиняемым во взяточничестве благодаря показаниям своего подчиненного, полковника Алексея Прудникова. Он признался, что передал топливо коммерсантам за взятку в 1,9 млн руб. После этого поделился вознаграждением со своим начальником. Издание подчеркивает, что начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Алексея Прудникова освободили из под стражи и перевели под домашний арест. За эту меру пресечения с ходатайством выступили не его адвокаты, а следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, который разбирался с этим делом. Ранее министр культуры Крыма Вера Новосельская арестована судом на два месяца по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

"Ъ": по подозрению в коррупции арестован начальник полигона Капустин Яр Олег Кислов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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