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Готовившего нападение на школу в Казани поместили в психбольницу

Lenta.ruиещё 3
11 часов назад

Подростка, готовившего нападение на школу в Казани, поместили в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Готовившего нападение на школу в Казани поместили в психбольницу
Фото: ТАССТАСС

«Подросток в настоящее время помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — сказано в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении подростка.

Ранее также стало известно, что подростку пообещали денежное вознаграждение, если он согласится устроить вооруженное нападение на школу в районе Дербышки Казани. По данным источников, украинец Ярослав Овсюк связался с подростком в Telegram и предложил пять тысяч рублей за атаку на учебное заведение. Он также приложил координаты тайника, в котором нашли футболку с надписью Hate и изображением окровавленной белой розы в стиле американской субкультуры.

О задержании подростка сообщалось во вторник, 23 ноября. На допросе подозреваемый признался, что к совершению массового убийства его подталкивал житель Украины.

Криминал,Александр Бастрыкин,СКР,
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