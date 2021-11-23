Готовившего нападение на школу в Казани поместили в психбольницу

Подростка, готовившего нападение на школу в Казани , поместили в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России .

Ранее также стало известно, что подростку пообещали денежное вознаграждение, если он согласится устроить вооруженное нападение на школу в районе Дербышки Казани. По данным источников, украинец Ярослав Овсюк связался с подростком в Telegram и предложил пять тысяч рублей за атаку на учебное заведение. Он также приложил координаты тайника, в котором нашли футболку с надписью Hate и изображением окровавленной белой розы в стиле американской субкультуры.