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Иван Сафронов отказался от новой сделки со следствием

Газета.Ru
35 минут назад

Советник главы "Роскосмоса" и экс-корреспондент "Коммерсанта" Иван Сафронов отказался от очередной сделки со следствием. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, сообщает ТАСС.

Иван Сафронов отказался от новой сделки со следствием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Несколько дней назад в камеру к Ивану Сафронову приходил следователь, рассказывал о судьбе Сергея Михайлова и Руслана Стоянова (было такое громкое дело о госизмене несколько лет назад) и снова предлагал сделку со следствием", — заявил Павлов.

Реакция Сафронова на такое предложение осталась неизвестной. Другой адвокат обвиняемого Дмитрий Талантов сказал, что не обладает информацией об этом. Он подчеркнул, что юридически подобное предложение можно оформить только посредством возобновления недавно завершенного расследования дела Сафронова. Юристы в настоящее время знакомятся с материалами следствия.

По версии следователей, в 2011 году полковник Сергей Михайлов, глава одного из подразделений ЦИБ ФСБ, передавал иностранным спецслужбам "сведения об оперативно-розыскной деятельности" по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию сообщники должны были получить вознаграждение в виде $10 млн. 26 февраля 2019 года Московский окружной военный суд признал Михайлова виновным в двух эпизодах госизмены и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб. и уволили из органов. В тот же день приговор был вынесен второму фигуранту дела — начальнику отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову. Ему дали 14 лет лишения свободы и предписали выплатить 150 тыс. руб. штрафа. Отмечается, что Стоянов был также лишен звания майора милиции.

Криминал,Происшествия,Павел Врублевский,Иван Сафронов,Иван Павлов,Сергей Михайлов,ФСИН,Роскосмос,Лаборатория Касперского,ИТАР-ТАСС,
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