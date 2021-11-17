Москвич пожаловался на закладчиков в подъезде и получил совет

Житель Таганского района пожаловался на закладчиков наркотиков в группе Facebook «Таганка. Соседи» и получил советы, как от избавиться от правонарушителей.

Фото: Мослента Мослента

Мужчина написал, что в его подъезде дома на Котельнической улице наркоманы с регулярной периодичностью выламывают общедомовое имущество: короба с проводами, кабели-каналы, подоконники и оконные откосы, двери. По его словам, закладчиков и потребителей уже много раз задерживали правоохранители, но они продолжают свою незаконную деятельность. Также автор поста рассказал о том, что его соседке удалось заснять на видео, как молодые люди искали спрятанные закладки, но их даже не смутила включенная камера.

Житель отметил, что участковый готов принять участие в решении проблемы. Кроме того, автор топика поинтересовался у соседей, как еще можно решить данный вопрос.