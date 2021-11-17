Россиянина 20 лет удерживали в рабстве в Казахстане

В Казахстане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы гражданина России, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Поводом для этого стало появившееся в соцсетях видео, на котором мужчина представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области, рассказывает, что его 20 лет держат в неволе на зимовке в Карагандинской области, и обращается к родителям с просьбой помочь «выбраться из Казахстана».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину – гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Подозреваемого задержали, сейчас с ним проводят следственные действия.

Посольство России направило в Карагандинскую область сотрудников профильных подразделений для проверки всех обстоятельств, связанных с этой ситуацией.

В Казахстане проверяют данные о мужчине, заявившем о нахождении в рабствеhttps://t.co/EnZ6uDaAMa pic.twitter.com/wC6mPVGj3Q— РИА Новости (@rianru) November 17, 2021