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Спецоперация ФСБ по задержанию преступной группы попала на видео

Lenta.ruиещё 9
13 часов назад

Спецоперация ФСБ по задержанию преступной группы попала на видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спецоперация по пресечению деятельности преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные браки, попала на видео. Запись показало РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ и МВД, которые задерживают в квартирах предполагаемых аферистов, помогавших мигрантам получать российское гражданство. Изъята документация.

16 ноября сообщалось, что более 20 человек были изобличены в Москве, Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областях.

По версии следствия, подозреваемые платили россиянам вознаграждение на сумму до 50 тысяч рублей за то, чтобы те оформляли с иностранцами временные браки или регистрировали их в качестве отцов своих детей.

Так приезжим удавалось в упрощенном порядке получить разрешения на временное проживание, вид на жительство или российское гражданство.

Против задержанных были возбуждены дела по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Шесть из них заключены под стражу, двоих отправили под домашний арест, еще одну злоумышленницу отпустили под подписку о невыезде.

Криминал,ФСБ,МВД,РИА Новости,
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