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Врио вице-губернатора Владимирской области задержали по делу о получении взятки

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад

Временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского задержали по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в структурах власти.

Врио вице-губернатора Владимирской области задержан по делу о взятке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в администрации региона прошли следственные действия. Чиновник подозревается в получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего губернатора Владимира Сипягина, который снял с себя полномочия 4 октября в связи с переходом на работу депутатом Госдумы.

Отмечается, что Вишневский стал врио замглавы Владимирской области 18 марта 2021 года и курировал социальное развитие. Как передает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, его задержали за получение взятки от застройщика.

Речь идет о строительстве школы в микрорайоне Коммунар. Чиновник обещал решить вопрос о пристройке двух этажей к зданию, но не выполнил обещание. После этого, как сообщается, застройщик мог сам обратиться в следственные органы. Точная сумма взятки пока не разглашается.

Ранее бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина осудили на восемь лет общего режима за превышение должностных полномочий и взятку. Кроме того, его оштрафовали на почти два миллиона рублей.

Криминал,Происшествия,Владимир Сипягин,Госдума,РЕН ТВ,
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