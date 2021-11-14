Как мошенники обманывают россиян

Злоумышленники, которые нацелились на конкретного человека, используют все источники информации о нем. Об этом заявил агентству "Прайм" руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

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"Если вам поступают на телефон подозрительные звонки, смс-сообщения, оповещения, то советуем быть настороже", - предупредил специалист.

По его словам, для сбора данных злоумышленники используют информацию из открытых источников, рассылают письма с зловредным содержанием как на личную, так и на рабочую почту, пытаются взломать почту или перевыпустить сим-карту. "Но не стоит забывать, что мошенники могут использовать и другие сценарии атак, к примеру, звонки могут совершаться от имени участкового, микрофинансовых организаций и др.

Тут все зависит только от возможностей злоумышленников придумать правдоподобней сценарий", - отметил Костиков. Кроме того, мошенники могут воспользоваться утечкой баз данных банков из интернет-магазинов, уязвимостями в онлайн-банках или на сайтах, у голосовых помощников или в чат-ботах, а также подкупить или вступить в сговор с сотрудниками банка, предостерегает эксперт.