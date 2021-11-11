Экс-чиновника заподозрили в угрозе убийством врачу в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении экс-зампреда правительства Ингушетии Багаудина Цолоева, устроившего дебош в НИИ глазных болезней в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

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По словам источника, что «в ходе конфликта в НИИ глазных болезней неизвестный ворвался в кабинет главного врача, устроил скандал и угрожал врачу, что убьет его, держа в руке металлическую дверную ручку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»)», передает ТАСС.

СМИ сообщают, что виновником конфликта якобы был экс-зампредседателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев, который в ходе конфликта нецензурно выражался и избил главного врача НИИ.