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Экс-чиновника из Ингушетии заподозрили в угрозе убийством врачу в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
9 минут назад

Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении экс-зампреда правительства Ингушетии Багаудина Цолоева, устроившего дебош в НИИ глазных болезней в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Экс-чиновника заподозрили в угрозе убийством врачу в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, что «в ходе конфликта в НИИ глазных болезней неизвестный ворвался в кабинет главного врача, устроил скандал и угрожал врачу, что убьет его, держа в руке металлическую дверную ручку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»)», передает ТАСС.

СМИ сообщают, что виновником конфликта якобы был экс-зампредседателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев, который в ходе конфликта нецензурно выражался и избил главного врача НИИ.

Ранее в Якутии пациентка медцентра избила врача.

Криминал,Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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