Стало известно об опасности «бесплатных» тестов на COVID-19

Предложение об оказании «бесплатных» медицинских услуг, включая ПЦР-тестирование, может быть использовано мошенниками для сбора персональной информации граждан. Об этом в интервью РИА Новости предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Фото: Liu Ying/ XinHua/Global Look Press Liu Ying/ XinHua/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства — все это благодатная почва для новых сценариев мошенников. Далеко не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные — не менее ценная добыча мошенника, — подчеркнула Дайнеко.

Одним из самых распространённых методов сбора данных в настоящее время, по словам эксперта, является бесплатный тест на COVID-19. В этой ситуации мошенники оказывают воздействие на мнительность человека, его боязнь заразиться и желание бесплатно получить результат, даже не выходя из дома.

Предложение состоит в том, что «лаборант» возьмет анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания, — объяснила Дайнеко.

По словам специалиста, подобный сценарий фишинга нацелен, помимо прочего, на создание базы данных людей с необходимым для мошенников шаблоном поведения. Такой список в дальнейшем можно реализовать за серьёзные деньги, поскольку он содержит отнюдь не только номера телефонов граждан.

Если вам нужна услуга — приобретайте её в проверенных, известных местах. Суматоха, нагнетание ситуации и информационный шум лишают здравого смысла: нужно сохранять хладнокровие и не принимать то или иное решение спонтанно, — напомнила эксперт.

По словам Ольги Дайнеко, жертвами мошенников легко могут стать те, кто изначально пытался обмануть систему — например, купить фальшивый QR-код.