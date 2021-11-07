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Дочь Пескова согласилась с позицией Кадырова в споре с Симоньян о кавказцах

Газета.Ru
4 часа назад

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян за хайп «на кавказцах».

Дочь Пескова поддержала Кадырова в споре с Симоньян о кавказцах
Фото: Из личного архива Елизаветы ПесковойИз личного архива Елизаветы Песковой

В своем Instagram она заявила, что согласна с позицией Кадырова, который обратил внимание на СМИ, уделяющие внимание национальности преступников в публикациях.

Днем ранее глава Чечни обратился к администрации президента Российской Федерации с призывом принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в материалах. Слова Кадырова стали ответом на публикацию главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян в Telegram, в котором она прокомментировала избиение мужчины в Новой Москве. Она назвала инцидент «позорищем» и предположила, что подобные происшествия с участием «лиц кавказской национальности» приведут к тому, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».

4 ноября на территории микрорайона Новые Ватутинки в Новой Москве произошла драка — компания молодых людей избила мужчину с ребенком. Ажиотаж в прессе и соцсетях вызвала видеозапись инцидента, возмущенные пользователи в комментариях сразу нашли «кавказский след».

По информации МВД, на мужчину совершили нападение четыре человека, трое из них являются гражданами России, один из ближнего зарубежья.

Криминал,Елизавета Пескова,Маргарита Симоньян,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Администрация Президента РФ,Russia Today,
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