Дочь Пескова поддержала Кадырова в споре с Симоньян о кавказцах

В своем Instagram она заявила, что согласна с позицией Кадырова, который обратил внимание на СМИ, уделяющие внимание национальности преступников в публикациях.

Днем ранее глава Чечни обратился к администрации президента Российской Федерации с призывом принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в материалах. Слова Кадырова стали ответом на публикацию главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян в Telegram, в котором она прокомментировала избиение мужчины в Новой Москве. Она назвала инцидент «позорищем» и предположила, что подобные происшествия с участием «лиц кавказской национальности» приведут к тому, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».