Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину в Новой Москве

Правоохранители задержали двоих человек, подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета (СК).

«В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий», — сообщили в ведомстве, добавив, что расследование уголовного дела продолжается.

В МВД также сообщили, что все участники конфликта установлены, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что дело о нападении группы неизвестных на мужчину с ребенком взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Кроме того, выяснилось, что у пострадавшего в драке россиянина были проблемы с законом. В частности, он был судим за мошенничество. В начале этого года он установил одному из клиентов вместо фильтра самодельный неработающий аппарат, получив за работу 65 тысяч рублей.