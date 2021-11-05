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Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину в Новой Москве

Lenta.ruиещё 23
13 часов назад

Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину в Новой Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Правоохранители задержали двоих человек, подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета (СК).

«В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий», — сообщили в ведомстве, добавив, что расследование уголовного дела продолжается.

В МВД также сообщили, что все участники конфликта установлены, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что дело о нападении группы неизвестных на мужчину с ребенком взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Кроме того, выяснилось, что у пострадавшего в драке россиянина были проблемы с законом. В частности, он был судим за мошенничество. В начале этого года он установил одному из клиентов вместо фильтра самодельный неработающий аппарат, получив за работу 65 тысяч рублей.

Видео драки в Ватутинках появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как местный житель, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило.

Криминал,Громкие уголовные дела ,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
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