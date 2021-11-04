В Подмосковье ввели план "Перехват" после смертельной стрельбы

В подмосковных Химках произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, сообщает Telegram-канал 112.

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По предварительной информации, инцидент произошел в Химках, на улице Шевченко. Местные жители, которые стали свидетелями конфликта, рассказали, что после стрельбы четыре человека сели в черный Mercedes и скрылись с места происшествия. Как пишет Telegram-канал 112, в городе введен план "Перехват".

Ранее стало известно, что в Асбесте (Свердловская область) неизвестный обстрелял из ружья машину врача-реаниматолога, лечившего пациентов с коронавирусом, а также корпус инфекционного отделения больницы N1.

По предварительной информации, стрельбу мог открыть родственник умершего от коронавируса пациента.