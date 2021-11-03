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Убившему гея на Курском вокзале в Москве снизили срок

BFM.RUиещё 4
7 часов назад

Мосгорсуд смягчил приговор жителю Подмосковья Антону Бережному, убившего гея Романа Едалова на Курском вокзале в столице. Вместо девяти лет колонии он отсидит восемь лет и девять месяцев заключения.

Убившему гея в Москве снизили срок
Фото: BFM.RUBFM.RU

Как сообщил Business FM представляющий интересы потерпевших адвокат Артем Лапов, снижению срока способствовало появление в деле нового смягчающего обстоятельства — службы Бережного в Чечне, и тот факт, что по одной из вмененных фигуранту статей УК, «побои», истек двухгодичный срок давности, и суд был вынужден дело в этой части прекратить.

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«Мы будем оспаривать приговор в кассации, обратимся в Европейский суд по правам человека, — заявил Лаптев. — Мы считаем, что эта ситуация ненормальная, когда человека освобождают от ответственности за побои из-за промедления всей правоохранительной и судебной системы».

Лапов рассказал, что защитница Бережного просила отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение в районную инстанцию. В то же время потерпевшие просили увеличить фигуранту срок.

«Даже с учетом вердикта присяжных, которые посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения, срок мог быть больше, — полагает представитель потерпевших. — Мать убитого хотела, чтобы ему назначили десять лет колонии. Это допускал уголовно-процессуальный закон».

По словам Лапова, потерпевшие были не согласны с выводами суда первой инстанции, указавшего в приговоре, что Бережной раскаялся.

«Он не принес матери погибшего извинения, хотя он был на свободе, он мог с ней созвониться, он мог через меня передать сообщение, возмещение ущерба, открытку, что угодно. Он извинился перед выжившим Ефимовым уже под конец процесса — в прениях или в последнем слове, я уже не помню, а матери погибшего он извинений не принес», — сказал адвокат.

Согласно материалам дела, 29 июня 2019 года в 3:50 возле здания Курского вокзала Бережной напал с ножом на Романа Едалова и его партнера Евгения Ефимова, которые ждали такси. Едалов получил ранение в сердце и умер на месте, Ефимов отделался порезом груди.

Бережному вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и «побои» (ст. 116 УК). Ему грозило до 15 лет колонии. В феврале 2020 года присяжные в Басманном суде оправдали подсудимого по основному пункту обвинения, связанного с гибелью Едалова. Однако этот приговор впоследствии отменил Мосгорсуд.

В ходе повторного процесса, 1 июня 2021 года, незадолго до вынесения вердикта, подсудимый в перерыве заседания сбежал с процесса. Дело в том, что после того, как присяжные в первый раз оправдали его, и Бережной вышел из-под стражи, он не имел никакой меры пресечения. После побега его объявили в розыск и заочно арестовали. Уже 4 июня его задержали и заключили в СИЗО. Однако побег ему в итоге не вменили, подсудимый заявил, что ушел из суда, так как почувствовал себя плохо.

Криминал,Евгений Ефимов,ФСИН,ЕСПЧ,Мосгорсуд,
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