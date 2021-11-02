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Очевидцы сообщают о взрыве рядом с больницей в Кабуле

Газета.Ruиещё 1
12 часов назад

Кабуле рядом с больницей взорвался террорист-смертник, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев. "Атака теророриста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", - рассказал очевидец. Уточняется, что после взрыва были слышны выстрелы. Ранее сообщалось,20 октября два человека погибли, 12 получили ранения в результате произошедшего теракта в Кабуле. Отмечается, что семь пострадавших были доставлены в больницу "Ибн-Сина", еще пять человек — в столичную больницу неотложной медицинской помощи. По данным МВД Афганистана, двое подозреваемых в осуществлении теракта задержаны. В настоящее время правоохранители продолжают вести следственные мероприятия. 26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Очевидцы сообщают о взрыве рядом с больницей в Кабуле
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Исламское государство,РИА Новости,
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