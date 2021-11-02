Очевидцы сообщают о взрыве рядом с больницей в Кабуле

Кабуле рядом с больницей взорвался террорист-смертник, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев. "Атака теророриста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", - рассказал очевидец. Уточняется, что после взрыва были слышны выстрелы. Ранее сообщалось,20 октября два человека погибли, 12 получили ранения в результате произошедшего теракта в Кабуле. Отмечается, что семь пострадавших были доставлены в больницу "Ибн-Сина", еще пять человек — в столичную больницу неотложной медицинской помощи. По данным МВД Афганистана, двое подозреваемых в осуществлении теракта задержаны. В настоящее время правоохранители продолжают вести следственные мероприятия. 26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.