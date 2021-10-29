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ФСБ рассекретила документы с признаниями солдат вермахта в массовых казнях граждан СССР

ТАСС
48 минут назад

ФСБ рассекретила протоколы допросов пленных солдат вермахта, признавшихся в участии в убийствах десятков тысяч мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны. Данные материалы опровергают позицию некоторых немецких историков, утверждающих, что карательными операциями занимались только войска СС, отмечают в ФСБ. Протоколы допросов опубликованы на сайте ФСБ РФ.

Солдаты вермахта признавались в массовых казнях граждан СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я служил в штрафной роте 550-го батальона. Будучи на советской территории, мы занимались карательной деятельностью, как-то: во время отступления от Орла в направлении гор. Жлобин наша рота сожгла около 15 деревень, сжигались деревни при помощи зажигательных пуль и в большинстве в ночное время, причем мы расстреливали мирных советских граждан, невзирая на пол и возраст, молодежь угонялась на работы", - говорится в протоколе допроса обер-ефрейтора Эрвина Штайна.

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Пленный немецкий солдат добавил, что в ходе отступления его подразделение убило около тысячи мирных жителей, а лично он расстрелял примерно 20 человек и сжег около 25 домов. В сентябре 1943 года его подразделение сожгло еще около 30 деревень в районе Гомеля, а мирных жителей, прятавшихся в подвалах домов, закидывали гранатами.

Другой солдат 550-го штрафного батальона, обер-ефрейтор Рихард Лангнер, в ходе допроса сознался, что всего подразделением на территории СССР было сожжено до 120 поселений. Лангнер утверждал, что лично участвовал в расстреле мирных граждан, грабил их, угонял скот. По его словам, последствия его не интересовали, потому что под влиянием нацистской пропаганды он считал, что "русские являются низшей расой - рабами".

"Нашей частью было расстреляно около 12 тыс. советских граждан, мною лично в городе Керчь было расстреляно 56-80 человек. …При наступлении в мае 1942 г. …мы производили уничтожение партизан, находившихся в катакомбах в двух км от гор. Керчь, где было расстреляно несколько тысяч человек, где мною лично было расстреляно 30-50 партизан", - сознается уже другой пленный солдат вермахта, обер-ефрейтор Симон Карманн, служивший в 46-й пехотной дивизии.

Данный эпизод был не единственным случаем совершения военных преступлений бойцами этой дивизии: в январе 1943 года при отступлении с Кавказа через Краснодар и Майкоп гитлеровцы расстреляли несколько тысяч мирных жителей, которые не хотели эвакуироваться на запад. Лично Карманн, по его словам, расстрелял 10-15 человек.

Криминал,Происшествия,ФСБ,
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