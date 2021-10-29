Ауди с исчезающими в Москве номерами записали на видео

Автомобиль «Audi» который оборудован системой, которая позволяет не показывать госномер появился на Волгоградском проспекте в Москве. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах, снятых на видеорегистратор, можно увидеть, как расположенные сзади госномера исчезают в момент, когда авто заезжает на полосу для общественного транспорта. После выезда с данной полосы номера возвращаются на место.