Касперская назвала самые популярные схемы кражи денег

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская перечислила самые популярные схемы кражи денег у россиян. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По ее словам, первую схему можно назвать "легкий заработок": мошенники отправляют письма по электронной почте, сулящие деньги. Получатель письма переходит по ссылке, и оказывается на скам сайте. Его просят заплатить "агентское вознаграждение", которое в результате получают злоумышленники, заявила эксперт. Кроме того, она указала, что пользователь рискует сохранностью персональных, платежных данных, которые вводил на сайте.

Мошенники могут воспользоваться ими, чтобы снять его деньги. Вторая популярная схема кражи денег называется "уголовное дело", говорит Касперская. Как рассказала эксперт, злоумышленники представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают по телефону клиентам банков, что против них заведено уголовное дело по заявлению Банка России.

Мошенники в процессе общения пытаются выманить у жертвы персональные данные или данные платежных карт, чтобы украсть денежные средства. Касперская отметила, что третья популярная схема — это "кредит на ваше имя плюс резервный счет". По ее словам, злоумышленник звонит человеку от имени банка, говорит, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя.