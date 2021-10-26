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В Великобритании убили исследующего лечение рака россиянина

Елена Прошина
34 минуты назад

Полиция Великобритании установила личность мужчины, который погиб от ножевого ранения 17 октября. Им оказался IT-специалист Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете над проектом раннего диагностирования и лечения рака. Об этом стало известно из результатов предварительного расследования полицейских управления долины Темзы, пишет ТАСС.

В Великобритании убили исследующего лечение рака россиянина
Фото: ReutersReuters

По информации следствия, россиянин в возрасте 31 года скончался на месте из-за ножевых ранений. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Им оказался Юджин Коман, проживающий на улице Пиннокс-уэй, где и было совершено преступление. Правоохранительные органы предъявили ему обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.

Сейчас расследование обстоятельств гибели Леонида Лабошина продолжается. Родственники погибшего рассказали, что он закончил СпбГУ и приехал в Великобританию для участия в проекте по раннему диагностированию и лечению рака. По словам членов его семьи, Лабошин был удивительно умным, чутким и одаренным человеком, любящим и заботливым сыном, дядей и братом.

Российское дипломатическое представительство Соединенного Королевства пока никак не прокомментировало убийство россиянина.

Криминал,В мире,Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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