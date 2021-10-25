Мошенники научились виртуозно обманывать россиян по телефону

С каждым днем мошенники становится профессиональнее и хитрее, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева.

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По его словам, злоумышленники научились использовать для своих целей практически любой номер телефона. Таким образом, официальные телефонные номера кредитных организаций уже не совсем безопасны.

«Если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами о переводе денег — стоит задуматься». Как отметил Тимофеев, теперь мошенникам вовсе не нужно узнавать номер карты владельца, проверочный код и паспортные данные, так как многие персональные данные есть в интернете.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что аферисты могут выяснить баланс банковской карты своей жертвы несколькими способами, в том числе связавшись с банком.