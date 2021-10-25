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Стало известно о новой схеме обмана россиян

Елена Прошина
44 минуты назад

С каждым днем мошенники становится профессиональнее и хитрее, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева.

Мошенники научились виртуозно обманывать россиян по телефону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, злоумышленники научились использовать для своих целей практически любой номер телефона. Таким образом, официальные телефонные номера кредитных организаций уже не совсем безопасны.

«Если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами о переводе денег — стоит задуматься». Как отметил Тимофеев, теперь мошенникам вовсе не нужно узнавать номер карты владельца, проверочный код и паспортные данные, так как многие персональные данные есть в интернете.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что аферисты могут выяснить баланс банковской карты своей жертвы несколькими способами, в том числе связавшись с банком.

Один из самых распространенных способов узнать баланс — выполнить операцию оплаты картой с помощью всех украденных данных. Кроме того, мошенники могут уточнить остаток средств на карте, позвонив оператору банка или отправив СМС на номер кредитной организации. Кроме того, иногда потенциальные жертвы сами отдают свои данные в руки мошенников посредством социальной инженерии.

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