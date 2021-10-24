Личность убитой в Орске женщины установили

Следователи установили личность убитой женщины, останки которой обнаружили в чемодане в Орске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

Как стало известно, погибшей оказалась 39-летняя местная жительница. Подозреваемый в убийстве 42-летний мужчина, которого задержали ранее, был с ней знаком.

Мужчину задержали недалеко от его дома. Он уже дал признательные показания. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственные органы.