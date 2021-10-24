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Личность убитой в Орске женщины установили

Lenta.ruиещё 5
24 октября 2021

Личность убитой в Орске женщины установили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Следователи установили личность убитой женщины, останки которой обнаружили в чемодане в Орске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

Как стало известно, погибшей оказалась 39-летняя местная жительница. Подозреваемый в убийстве 42-летний мужчина, которого задержали ранее, был с ней знаком.

Мужчину задержали недалеко от его дома. Он уже дал признательные показания. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственные органы.

Расчлененное тело девушки обнаружили дети во дворе дома. Они рассказали, что случайно наткнулись на чемодан и ради интереса открыли его. Увидев, что внутри, они поспешили рассказать обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Криминал,Громкие уголовные дела ,МВД,
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