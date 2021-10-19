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СК начал использовать ИИ для поиска серийных преступников

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
18 минут назад

Следственный комитет начал использовать программу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет с точностью до 96% составить портрет серийного преступника, сообщил руководитель НИИ криминалистики СК Алексей Бессонов.

СК начал использовать ИИ для поиска серийных преступников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работу над ней мы начали в прошлом году и завершили в этом. В процессе раскрытия преступлений данная технология уже используется», – передает ТАСС слова Бессонова. Он уточнил, что программа на основе технологии искусственного интеллекта позволяет строить наиболее вероятный портрет серийного преступника по совокупности признаков совершенных им насильственных преступлений.

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«Что касается точности такого портрета, то она составляет не менее 80%, а по некоторым признакам доходит до 96%. Эта программа также позволяет выявлять такие серийные преступления и причастных к ним лиц. Полученная с использованием этой программы информация носит характер наиболее вероятных следственных версий и в комплексе с другими сведениями по уголовному делу позволяет следователю более эффективно организовывать расследование», – сказал он. По его словам, портрет представляет собой описание примерного возраста преступника, наличие или отсутствие психического заболевания, судимости, предполагаемый район его проживания, наличие семьи, использование им автотранспорта.

Бессонов отметил, что НИИ криминалистики СК работает над совершенствованием этой системы. «Мы в целом изучаем преимущества и ограничения технологий искусственного интеллекта в расследовании преступлений, а также вообще риски их использования в уголовном судопроизводстве, включая этические вопросы», – добавил он.

Также Бессонов сообщил, что для расследования некоторых экономических, экологических, транспортных и прочих преступлений успешно используются данные аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли из космоса. Кроме того, по его словам, сейчас совместно с РАН продолжаются исследования, чтобы научиться устанавливать по ДНК возраст преступника и другие его признаки. «Такая же работа ведется и в рамках Союзного государства Россия – Белоруссия. Наши и белорусские ученые проводят исследования с целью, чтобы по ДНК из следов, оставленных на месте происшествия, можно было бы установить портрет преступника», - сказал Бессонов. Он пояснил, что есть участки ДНК, уникальные для каждого человека, и их можно сравнивать с человеком, в базе данных о котором уже есть сведения. «Кроме того, по этим же участкам ДНК можно устанавливать национальную принадлежность, этнос, возраст, пол, есть даже возможность при определенных условиях определить, откуда человек родом, чтобы локализовать область поиска», – отметил Бессонов.

Ранее разработки в области ИИ показали в военном технополисе «Эра».

Криминал,Происшествия,Алексей Бессонов,РАН,СКР,ИТАР-ТАСС,
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