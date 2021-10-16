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В Москве задержали спровоцировавших конфликт в метро приезжих

Мослентаиещё 9
15 часов назад

Приезжие, спровоцировавшие конфликт на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, задержаны и ожидают меры пресечения. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве сообщило, что мужчинам предъявили обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

В Москве задержали спровоцировавших конфликт в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Задержанными оказались трое человек 1985, 1991 и 1993 годов рождения. Ранее Кузьминский районной суд привлек их к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»), однако следствие установило, что в действиях приезжих имелись признаки уголовного преступления — применение насилия и угрозы об его применении, имеющие повышенную общественную опасность.

Расследование по уголовному делу продолжается, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что фигуранты дела начали ругаться с одной из пассажирок в вагоне. Молодой человек сделал им замечание, после чего в поезде начался разговор на повышенных тонах. О происходящем доложили машинисту, на перроне нападавших встретили сотрудники полиции.

Мужчину, заступившегося за пассажирку, позднее обязали выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Криминал,СКР,
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