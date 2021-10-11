«Клан Сопрано» угонял машины в прямом эфире

В США 11 человек обвиняют в серии угонов автомобилей на сумму $950 тысяч, сообщает прокуратора Денвера.

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Подозреваемые именовали себя «Клан Сопрано» и транслировали преступления на Facebook. Злоумышленники работали в парах — пока один ломал замок зажигания и запускал двигатель отверткой, другой наблюдал за обстановкой и готовился быстро уехать с места преступления. На угнанные автомобили подозреваемые наклеивали разные номерные знаки.

Отмечается, что в отличие от преступной группировки из сериала из Джеймсом Гандольфини, у которой угонщики позаимствовали название, они не придерживались так называемого кодекса молчания и вместо этого планировали кражи и пытались сбыть украденное через Facebook.