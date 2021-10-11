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В Петербурге задержали и отправили в психбольницу поджегшую BMW женщину

Газета.Ru
12 часов назад

Жительница Санкт-Петербурга ночью подожгла принадлежащий уроженцу Ставрополья автомобиль марки «BMW». Об этом сообщают Невские новости.

В Петербурге задержали и отправили в психбольницу поджегшую BMW женщину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, возгорание произошло в 2.44 в Калининском районе на Замшиной улице. Сообщается, что у автомобиля пострадало левое зеркало.

Полиция прибыла на место в течение десяти минут, участок также осмотрели следователи. Рядом с местом инцидента по подозрению в поджоге была задержана 59-летняя местная жительница. После задержания женщину госпитализировали в Психиатрическую больницу 3. Причина поджога пока не выяснена.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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