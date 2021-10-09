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Российские мошенники перешли на аудиоспектакли

Елена Прошина
1 час назад

Стало известно о новой схеме телефонных мошенников, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитика международной компании по разработке антивирусных решений ESET Станислава Жураковского.

Мошенники в РФ стали пугать жертв «аудиоспектаклями»
Фото: © Pixabay© Pixabay

Так, злоумышленники теперь устраивают аудиоспектакль с чередой последовательных звонков. Сначала жертве звонит «помощник следователя», сообщая, что она — свидетель или пострадавший в крупном деле, связанным с мошенничеством с банковскими счетами.

После этого звонят якобы из финансовой организации и Банка России, где «подтверждают» данную информацию и предлагают оказать защиту, взяв у жертвы данные банковской карты, чтобы занести в специальный реестр.

Если человек называет свои данные, то с карты списывают деньги. Как отметил эксперт, аферисты запрещают жертве звонить в кредитное учреждение под предлогом проведения спецоперации по поиску преступников. Регулятор сообщил, что знает о новой схеме, которая существует несколько месяцев.

Ранее гендиректор DeviceLock Юрий Томашко заявил, что слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с телефонным мошенником.

Исходя из этого, лучший вариант не общаться с мошенниками вообще. А если появились сомнения, стоит самому перезвонить в банк или кредитную организацию.

Криминал,Центральный банк России,
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