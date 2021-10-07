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Стало известно, что чаще всего крадут из квартир

Вечерняя Москваиещё 1
7 часов назад

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по городу Москве Владимир Васенин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что чаще всего крадут из квартир.

Сотрудник МВД назвал признаки привлекательной для кражи квартиры
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Эксперт рассказывает, что обычно преступники забирают мелкие предметы, которые можно легко спрятать в карманах или под одеждой и пронести по улице.

— Как правило, чаще забирают маленькие предметы, которые можно унести с собой: ювелирные украшения, бытовая техника, телефоны, планшеты. Еще ищут и забирают деньги. Советский кинематограф нас научил: «Храните деньги в сберегательной кассе!». Счет в банке — более безопасный способ сохранить финансы, — советует сотрудник МВД.

Обычно кража длится около 10–15 минут. За это время нарушители успевают обыскать почти каждый угол, а напоследок некоторые из них успевают даже заглянуть в хозяйский холодильник.

— Иногда преступник заходит на кухню, может найти там алкоголь, сделать себе бутерброд, поесть. Были случаи, когда хозяева находили нетрезвого преступника спящим в своей кровати, — рассказывает эксперт.

Также он вспомнил случай, которым с ним поделились сотрудники Московского уголовного розыска. В полицию обратилась семейная пара с заявлением о квартирной краже. В ходе разбирательств выяснилось, что муж и жена, выйдя из дома, забыли закрыть дверь. В жилье проник преступник, но буквально через несколько минут вернулись хозяева. Нарушитель спрятался под кроватью и пролежал там час, пока мужчина и женщина собирались в театр. После их ухода он совершил кражу и скрылся. Позже стражи правопорядка нашли его.

Также сотрудник МВД назвал признаки привлекательной для кражи квартиры.

Криминал,МВД,
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