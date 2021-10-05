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Предполагаемому убийце трех студенток в Гае предъявили обвинение по пяти статьям

Вечерняя Москваиещё 31
4 часа назад

Подозреваемому в убийстве трех девушек в городе Гае в Оренбургской области предъявили обвинение по пяти статьям. Об этом сообщили во вторник, 5 октября, на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Убийце трех студенток под Оренбургом предъявили обвинение по пяти статьям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве заявили, что 29-летнему Александру Лазареву вменяют статьи уголовного кодекса «Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием», «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней», «Умышленное повреждение чужого имущества» и «Неправомерное завладение автомобилем».

Также в СК РФ добавили, что суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование убийства продолжается, подчеркнули на официальном сайте СК РФ.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.

После чего региональное следственное управление Следственного комитета РФ рассказало, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области.

В результате 29-летнего Александра Лазарева задержали.

Во вторник, 5 октября, подозреваемый признал свою вину.

Криминал,Происшествия,Александр Лазарев,СКР,
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