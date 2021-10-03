Появились подробности задержания Исмаилова

Как следует из решения Высшего суда Подгорицы от 2 октября, миллиардеру вменяется совершение преступлений, связанных с убийством, а также с незаконным оборотом оружия. Основанием для его задержания стали международный ордер Интерпола на арест, а также решение Басманного районного суда Москвы об аресте и экстрадиции в рамках уголовного производства. В документе уточняется, что содержание Исмаилова под стражей может длиться до его экстрадиции по запросу российских судебных органов, но не более шести месяцев. При этом если запрос на выдачу задержанного не поступит в течение 18 дней с момента задержания, то содержание под стражей будет прекращено.