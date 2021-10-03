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Появились подробности задержания бывшего владельца Черкизовского рынка

Lenta.ru
13 минут назад

В СМИ появились подробности дела бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиненного в организации убийств. Об этом сообщают «Известия».

Появились подробности задержания Исмаилова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как следует из решения Высшего суда Подгорицы от 2 октября, миллиардеру вменяется совершение преступлений, связанных с убийством, а также с незаконным оборотом оружия. Основанием для его задержания стали международный ордер Интерпола на арест, а также решение Басманного районного суда Москвы об аресте и экстрадиции в рамках уголовного производства. В документе уточняется, что содержание Исмаилова под стражей может длиться до его экстрадиции по запросу российских судебных органов, но не более шести месяцев. При этом если запрос на выдачу задержанного не поступит в течение 18 дней с момента задержания, то содержание под стражей будет прекращено.

Помимо этого в документе указывается, что азербайджанский миллиардер находится в Черногории с просроченным российским загранпаспортом, срок действия которого истек в апреле 2020 года. Также отмечается, что сам Исмаилов утверждает, что является гражданином Израиля, и отрицает совершение вменяемых ему преступлений. По мнению предпринимателя, данное уголовное дело является результатом политического и экономическое преследования со стороны российских властей.

О задержании в Подгорице азербайджанского миллиардера стало известно 1 октября. Помимо обвинения в убийстве предпринимателей, Исмаилову также вменяют похищение певца Авраама Руссо в 2004 году. Суд Подгорицы арестовал Тельмана Исмаилова на два месяца.

Криминал,Происшествия,Убийство ,Авраам Руссо,Тельман Исмаилов,Интерпол,
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