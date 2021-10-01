Экс-замглавы Минпросвещения Ракова объявлена в розыск

По его словам, она объявлена в федеральный розыск. Следователь намерен добиваться ее заочного ареста, после чего Ракову объявят в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.