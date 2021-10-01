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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова объявлена в розыск

Lenta.ruиещё 6
6 часов назад

Следователи заочно предъявили обвинение в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова объявлена в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, она объявлена в федеральный розыск. Следователь намерен добиваться ее заочного ареста, после чего Ракову объявят в международный розыск.

Пособники, помогающие Раковой скрываться от следствия, также будут привлечены к уголовной ответственности, добавил источник РИА Новости.

30 сентября эксперты заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Минпросвещения Раковой связано с ее деятельностью в образовательной сфере.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.

Криминал,РИА Новости,
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