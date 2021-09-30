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Вице-президент Сбербанка Ракова не пришла на допрос

BFM.RUиещё 6
7 часов назад

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрывается от следствия после возбуждения против нее уголовного дела. Она не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны, передает РИА Новости. Предположительно, она скрывается в Московском регионе, сообщил источник.

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Накануне в ее офисе и дома прошли обыски. Оперативники намеревались проверить госконтракты, заключенные при участии Раковой, когда она занимала пост замминистра просвещения.

По предварительным данным, Ракова воспользовалась служебным положением и способствовала выделению бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.

Криминал,Марина Ракова,Сбербанк России,РИА Новости,
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