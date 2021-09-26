Юрист назвал популярный прием телефонных мошенников

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники используют фразу, с помощью которой им удается обмануть россиян. Злоумышленник произносит ее в тот момент, когда он пытается закинуть «психологический крючок» и завладеть вниманием жертвы, сообщает агентство Прайм.

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Соловьев назвал мнимые звонки из банка якобы для списания средств самым популярным приемом мошенников. Эту ситуацию телефонные злоумышленники формулируют следующим образом: «На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников».

По мнению юриста, подобная фраза волшебным образом лишает россиян бдительности и заставляет их верить мошеннику. Услышав эти слова, необходимо задуматься, каким образом «банкиры» зафиксировали «подозрительную активность». Соловьев посоветовал россиянам немедленно заканчивать диалог и класть трубку, если их начнут убеждать о попытке воровства средств с их карты.