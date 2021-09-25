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Находящийся под арестом блогер Хованский написал письмо

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Блогер Юрий Хованский, который находится под арестом по обвинению в оправдании терроризма, написал письмо. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Находящийся под арестом блогер Хованский написал письмо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я, Юрий Хованский, в 2012 году спел дурацкую песню. Статьи 205.2 и 2 тогда не существовало в том виде, в котором ее мне вменяют. Это прекрасно известно и судам, и следствию, но никто не собирается меня выпускать», — написал блогер в письме.

По его словам, задержание — это «абсолютный беспредел». Хованский отметил, что с этим ничего не могут сделать ни его адвокаты, ни он сам. Блогер также заявил о финансовых проблемах и рассказал о том, что его счета заморожены. «Деньги кончились, как и надежда на справедливость. Пожалуйста, помогите мне, они уничтожают мою жизнь», — попросил арестованный.

В начале июня Дзержинский районный суд Петербурга арестовал Хованского. Блогера обвинили в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Два видео с песней про «Норд-Ост», спетой Хованским, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. Других видео на канале нет, как и данных о пользователе. По уголовной статье в отношении блогера предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет

Криминал,Юрий Хованский,
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